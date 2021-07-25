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Трутнев: Тихоокеанский и Северный флоты достойно продолжают традиции предшественников

Анна Берестовая
01:15 25.07.2021
Вице-премьер Трутнев оценил преемственность в Тихоокеанском и Северном флотах.
Трутнев: Тихоокеанский и Северный флоты достойно продолжают традиции предшественников
© Фото: Минобороны России
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Вице-премьер, полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев поздравил военнослужащих с Днем ВМФ и отметил, что служащие Северного и Тихоокеанского флотов сегодня являются достойными продолжателями дела своих предшественников.

Он подчеркнул, что Россия имеет наиболее протяженные морские границы среди всех стран мира, большая часть которых располагается на Дальнем Востоке и в Арктике. Северный флот и ТОФ, базирующиеся в данных областях, по словам Трутнева, служат гарантом безопасности и целостности государства.

«Личный состав Тихоокеанского и Северного флотов с честью несет службу на атомных подлодках и военных кораблях, в рядах морской авиации, пехоты, береговой охраны», - цитирует вице-премьера РИА Новости.

Полпред озвучил поздравления в адрес военнослужащих и пожелал им здоровья, благополучия, а также новых достижений на благо России.

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