В Севастополе завершился посвященный Дню ВМФ РФ парад кораблей

В Севастополе завершился посвященный Дню Военно-морского флота России парад кораблей.

Участие в нем приняло множество кораблей, а также подводная лодка, тральщик и фрегат. В завершении парадного строя прошел флагман Черноморского флота ракетный крейсер «Москва».

В параде также приняло участие спасательное судно «Коммуна», которому в июле 2021 года исполнилось 106 лет со дня подъема Андреевского флага.

Торжественный парад принимали командующий войсками округа генерал армии Александр Дворников и командующий Черноморским флотом адмирал Игорь Осипов.

В завершении торжественного парада в небе над городом-героем на высоте 200 метров и на скорости от 200 до 500 километров в час пролетели 26 вертолетов и самолетов морской авиации.