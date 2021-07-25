Путин поприветствовал парадный строй в Санкт-Петербурге

Президент России Владимир Путин поприветствовал экипажи кораблей парадного строя в Санкт-Петербурге.

Катер главы государства обошел все корабли-участники Главного военно-морского парада, посвященного Дню Военно-морского флота России, стоящие на рейде на Неве. Путин приветственно обратился к командам каждого из них. Вместе с президентом на борту катера также находился министр обороны России Сергей Шойгу.

В 2021 году в праздновании Дня ВМФ России принимают участие 54 корабля, более 4 тысяч военнослужащих и 48 летательных аппаратов. В Санкт-Петербурге строй возглавят противодиверсионные катеры «Нахимовец», «Юнармеец Беломорья» и «П-429». В центре колонны - корабль ПМО «Александр Обухов». Замыкают шествие два патрульных катера «Мангуст».