«Дерзость ковала славу»: Путин торжественно поздравил российских моряков с Днем Военно-морского флота

Президент России Владимир Путин торжественно поздравил российских моряков с Днем Военно-морского флота. Он выступил с речью перед началом Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге.

Обратившись к морякам, глава государства отметил, что гордость и слава, присущие российскому флоту, формировались с самого начала его истории.

«Этот праздник грандиозен в своей строгости и красоте парадов. Он знаменует единство всех поколений защитников морских рубежей Родины. Доблестью военных моряков, их отвагой, дерзостью первопроходцев собиралось и крепло Отечество. Ковались его слава и величие», - сказал российский лидер.

Путин подчеркнул, что страна по праву гордится Военно-морским флотом и его выдающей героической историей и именами создающих ее флотоводцев и корабелов.

«Россия в кратчайшие сроки заняла свое достойное место в числе ведущих морских держав. Прошла колоссальный путь развития от скромного петровского ботика до мощных кораблей океанской зоны и ракетных атомных подводных крейсеров, обрела эффективную морскую авиацию дальнего и ближнего действия», - сказал президент.

В 2021 году в торжественных мероприятиях принимают участие 54 корабля, более 4 тысяч военнослужащих и 48 летательных аппаратов. В Санкт-Петербурге парадный строй кораблей возглавят противодиверсионные катеры «Нахимовец», «Юнармеец Беломорья» и «П-429», также представлены статические колонны. В Кронштадте колонну возглавит корабль ПМО «Владимир Емельянов» и несколько парусников. В воздушной части парада принимают участие 48 самолетов и вертолетов.