«Не видели ничего подобного»: как отреагировали на российские подлодки в Датском проливе

Атомные подводные лодки стоят на бочках, потому что они гигантские. Маневрировать ими в Финском заливе сложно. Кронштадтский корабельный фарватер широкий, но достаточно небольшой по глубине. Например, большая подводная лодка «Князь Владимир» в высоту выглядит, как пятиэтажка. Четыре лодки стоят вместе. Первая лодка - дизель-электрическая подводная лодка «Дмитров», потом «Вепрь», «Орел» и «Князь Владимир».

Все подлодки пришли с Северного флота, они прошли более двух тысяч морских миль. Подлодки шли из Североморска сначала в подводном положении в наших территориальных водах, потом обогнули Скандинавию и Норвегию. Там они шли в надводном положении и демонстрировали всю свою красоту.

«Мы смотрели заранее и увидели, что датские социальные Сети взорвались. Датские СМИ публиковали кадры и очень много снимали, как наши подлодки шли через Датский пролив под мостами. Были интервью у датских работников, которые в интервью говорили, что в жизни не видели ничего подобного, таких огромных лодок», - заключил корреспондент «Звезды» Павел Кутаренко.

Ранее президент России Владимир Путин прибыл в Кронштадт в День Военно-морского флота РФ. Там глава государства проведет осмотр участвующих в празднике кораблей.

В Кронштадте - один из двух парадных строев Главного военно-морского парада. Второй - на Неве в Санкт-Петербурге. Всего в мероприятиях в 2021 году примут участие 54 корабля, в том числе три фрегата из Индии, Ирана и Пакистана, 48 воздушных судов и более 4 тысяч военнослужащих.