Вчера на учениях, сегодня на параде: как проходят насыщенные дни фрегата «Адмирал Макаров»

Парад в честь Дня ВМФ России, и это тоже теперь традиция, пройдет сегодня и в Средиземном море, у берегов сирийского Тартуса. Там расположена российская военно-морская база.

Некоторые секреты предстоящего парада приоткрыли во время генеральной репетиции. Первой в кильватерном строю идет дизель-электрическая подлодка «Старый Оскол», проекта «Варшавянка». Следом - фрегат «Адмирал Макаров», морской тральщик «Ковровец», малый ракетный корабль «Ингушетия» и огромное вспомогательное судно «КИЛ-158», оно предназначено для обеспечения подводных работ. В одном строю с российскими кораблями - два ракетных катера Сирийского Арабского ВМФ.

Ранее в Восточной части Средиземного моря прошли учения Средиземноморской эскадры с участием фрегата «Адмирал Макаров», в ходе которых экипаж корабля отразил атаку условного противника.