Армия Путин, Шойгу и Главком ВМФ приступили к обходу парадного строя кораблей в Кронштадте Тимур Шерзад Выстроенные к Главному военно-морскому параду, проводимому в честь Дня Военно-морского флота, корабли сверкают начищенными корпусами. Экипажи приветствуют президента, главу Минобороны и Главкома ВМФ, проходящих мимо на белоснежном катере. © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Президент России Владимир Путин, министр обороны Сергей Шойгу, и Главком Военно-морского флота Николай Евменов приступили к обходу парадного строя кораблей в Кронштадте. Выстроенные к Главному военно-морскому параду, проводимому в честь Дня Военно-морского флота, корабли сверкают начищенными корпусами. Экипажи приветствуют президента, главу Минобороны и Главкома ВМФ, проходящих мимо на белоснежном катере. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика