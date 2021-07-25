Путин, Шойгу и Главком ВМФ приступили к обходу парадного строя кораблей в Кронштадте
Выстроенные к Главному военно-морскому параду, проводимому в честь Дня Военно-морского флота, корабли сверкают начищенными корпусами. Экипажи приветствуют президента, главу Минобороны и Главкома ВМФ, проходящих мимо на белоснежном катере.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Президент России Владимир Путин, министр обороны Сергей Шойгу, и Главком Военно-морского флота Николай Евменов приступили к обходу парадного строя кораблей в Кронштадте.
Выстроенные к Главному военно-морскому параду, проводимому в честь Дня Военно-морского флота, корабли сверкают начищенными корпусами.
Экипажи приветствуют президента, главу Минобороны и Главкома ВМФ, проходящих мимо на белоснежном катере.