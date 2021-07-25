Путин поздравил моряков с Днем Военно-Морского Флота

Президент России, верховный главнокомандующий Вооруженными силами РФ Владимир Путин принимает участие в мероприятиях по случаю дня Военно-морского флота.

На катере глава государства обошел парадную линию боевых кораблей на Кронштадтском рейде, поприветствовал и поздравил экипажи.

В Кронштадте - один из двух парадных строев Главного военно-морского парада. Второй - на Неве в Санкт-Петербурге. Всего в мероприятиях в Санкт-Петербурге в 2021 году примут участие 54 корабля, в том числе три фрегата из Индии, Ирана и Пакистана, 48 воздушных судов и более 4 тысяч военнослужащих.

В строю, участвующем в параде в Кронштадте, пройдут корвет «Гремящий», большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», ракетный крейсер «Маршал Устинов» и другие - всего 16 кораблей. Замкнут строй участники из Индии, Пакистана и Ирана. На Неве же можно будет увидеть малые ракетные корабли, минные тральщики, пограничные и противодиверсионные катера, а также статический показ с участием в том числе и 6 парусных судов.