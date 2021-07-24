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Межведомственные штабы России и Сирии обсудят в Дамаске вопросы восстановления мирной жизни в стране

Егор Левин
09:00 24.07.2021
По итогам работы планируется подписание десяти соглашений и меморандумов во множестве правовых сфер.
Межведомственные штабы России и Сирии обсудят в Дамаске вопросы восстановления мирной жизни в стране
© Фото: Ammar Safarjalani, Xinhua, Globallookpress
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В Дамаске состоится совместное заседание межведомственных координационных штабов России и Сирии по вопросу беженцев и восстановлению мирной жизни.

В составе делегации из России будут представители 30 федеральных органов исполнительной власти и организаций, пяти субъектов федерации и Министерства обороны РФ. Глава делегации - руководитель межведомственного координационного штаба России по возвращению беженцев на территорию САР, начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

В совместной работе координационных штабов РФ и САР также примут участие представители сирийских органов власти и организаций, координаторы по Сирии ООН и Международного комитета Красного Креста. Планируется, что мероприятие поспособствует активизации процесса решения гуманитарных проблем Сирии и посодействует реализации российско-сирийских договоренностей ноября 2020 года. Межведомственное заседание будет проводиться в соответствии с решением президента РФ Владимира Путина и указанием министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу.

Самолетами военно-транспортной авиации ВКС РФ на территорию Сирии также доставят более 160 тонн продовольствия, медикаментов, оборудования и грузов для оказания гуманитарной помощи. Передача всего необходимого населению пройдет в семи сирийских городах и населенных пунктах, в том числе в центрах временного размещения беженцев, образовательных и медицинских учреждениях.

По итогам работы планируется подписание десяти международных соглашений и меморандумов в сферах правовой помощи, сетевой безопасности, таможенного союза, торгово-экономического сотрудничества и просветительской деятельности.

Напомним, первая Международная конференция по содействию возвращению беженцев и восстановлению Сирии состоялась 11-12 ноября 2020 года в Дамаске. В ней приняли участие делегации из 27 государств, в том числе России, Китая, Ирана, Ливана, Объединенных Арабских Эмиратов, Омана и Пакистана, а также представители ООН и 12 неправительственных организаций. По ее результатам были приняты решения по активизации процессов возвращения сирийских граждан на родину, внутрисирийского политического урегулирования и постконфликтного восстановления республики.

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