В преддверии Главного военно-морского парада на кораблях реализовали комплекс мер противодействия COVID-19

В преддверии Главного военно-морского парада на кораблях реализовали комплекс мер противодействия новой коронавирусной инфекции.

Подготовка к празднованию Дня ВМФ, а также проведению Главного военно-морского парада проходит со строгим соблюдением Главным командованием ВМФ, командованием объединений, соединений и воинских частей комплекса мер противодействия угрозе распространения коронавирусной инфекции.

На всех кораблях-участниках Главного военно-морского парада, причальных зонах на постоянной основе проведены и проводятся профилактические мероприятия для гарантированного исключения заноса и распространения инфекционных заболеваний, включающие в себя организацию входного контроля с проведением термометрии тела, ежедневную дезинфекцию и санитарную обработку всех помещений, объектов и территории.

Весь личный состав в полном объеме обеспечен средствами индивидуальной защиты – перчатками, медицинскими масками и антисептиками. Контакты с другими военнослужащими, гражданским персоналом и местным населением максимально исключены, все участники праздничных мероприятий находятся под постоянным наблюдением военных медиков.

Экипажи кораблей и судов заблаговременно провакцинированы и имеют высокий уровень антител.

При подготовке к проведению торжественных мероприятий 25 июля также, реализуется комплекс санитарно-противоэпидемиологических мер с проведением подразделениями РХБЗ дезинфекции всех площадок проведения и мест сбора участников праздника.