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Более 1,5 тонн медоборудования и имущества доставили для работы мобильного госпиталя ЦВО в Хакасии

Алена Миронова
07:51 24.07.2021
На сегодняшний день на лечении в мобильном госпитале ЦВО находится более 78 пациентов, имеющих среднюю степень тяжести заболевания.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Более полутора тонн имущества доставили для работы мобильного госпиталя Центрального военного округа, развернутого на базе реабилитационного центра им. А.Лебедя в городе Черногорске.

Для медицинского персонала госпиталя были доставлены индивидуальные защитные костюмы, медицинские перчатки и средства защиты органов дыхания. Кроме этого для работы мобильного госпиталя доставлены мобильные аппараты ИВЛ.

На сегодняшний день в мобильном госпитале имеется весь спектр медикаментов для лечения пациентов с сопутствующими заболеваниями, такие как сахарный диабет, гипертоническая болезнь и другие. Данные медикаменты обеспечат лечение пациентов при интенсивной работе госпиталя на месяц.

Поступление пациентов осуществляется со всей территории республики по высвобождению коечного фонда, через сортировочный центр.

На сегодняшний день на лечении в мобильном госпитале ЦВО находится более 78 пациентов, имеющих среднюю степень тяжести заболевания.

Как сообщалось ранее, Министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу по обращению главы Республики Хакасия было принято решение о направлении мобильного госпиталя на 100 койко-мест одного из соединений Центрального военного округа из Челябинской области для оказания помощи в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

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