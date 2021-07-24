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На Олимпиаде в Токио зарегистрировано 17 новых случаев заражения COVID-19

Анна Берестовая
06:04 24.07.2021
Еще 17 заражений коронавирусом зафиксировано на Олимпиаде в Токио.
На Олимпиаде в Токио зарегистрировано 17 новых случаев заражения COVID-19
© Фото: Richard Atrero de Guzman AFLO Globallookpress
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Еще 17 случаев заражения коронавирусной инфекцией было зарегистрировано в результате тестирований на Олимпийских играх в Токио. Соответствующие данные были размещены в системе внутренних сообщений для участников Олимпиады.

Такое количество заражений было определено после рассмотрения ПЦР-тестов за 19-23 июля. Одним из инфицированных оказался спортсмен. Информации о том, какую страну представляет заболевший (за исключением того, что он не член японской команды) не сообщается.

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