В Туве в результате ДТП погибли пять человек

Пять человек погибли в результате ДТП в Республике Тыва. Авария произошла в ночь на субботу. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по региону.

«По предварительным данным, 37-летний водитель автомобиля "Шевроле Нива", не справившись с рулевым управлением, допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием транспортного средства», - говорится в сообщении.

Также уточняется, что на момент происшествия в салоне находился водитель и четыре пассажира, в числе которых три женщины и несовершеннолетний.

На данный момент выясняются все детали аварии. Проводится проверка.