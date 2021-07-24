Уголовное дело заведено после крушения легкомоторного самолета под Хабаровском

Заведено уголовное дело после крушения легкомоторного самолета в Хабаровском крае. Об этом сообщает Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ.

Ранее появилась информация о том, что в Хабаровском крае произошло крушение легкомоторного самолета. Воздушное судно рухнуло в районе села Калинка недалеко от столицы региона.

По предварительной информации, на борту воздушного судна находились два человека. В результате падения мужчина скончался. Пострадавшая женщина позднее умерла в больнице. Об этом сообщили в краевом Минздраве.

В настоящее время на месте работают сотрудники МЧС.