На базе Минобороны РФ в Арктике построен самый северный в мире крытый бассейн

В канун празднования Дня Военно-Морского Флота России на военной базе Северного флота «Арктический трилистник», расположенной на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа, открыт самый северный в мире крытый плавательный бассейн.

Задачу по строительству сложного гидротехнического сооружения на арктической военной базе ко Дню Военно-Морского Флота несколько месяцев назад поставил военно-строительному комплексу Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу.

Характеристики уникального объекта, в кратчайшие сроки возведенного специалистами военно-строительного комплекса Минобороны России: длина – 25 метров, глубина – 1,8 метра. Бассейн имеет три спортивные дорожки, а современные технологии водоочистки и подогрева воды позволяют обеспечивать пропускную способность для занятий плаванием в 24 человека, круглосуточную эксплуатацию и поддержание оптимальной температуры воды в районе 26-28 градусов.

Вода для заполнения чаши бассейна подается из снегоплавильных установок. Подготовка воды, то есть ее подогрев, рециркуляция, фильтрация и обеззараживание, осуществляется с использованием самого современного технологического оборудования и отвечает установленным санитарно-гигиеническим требованиям.

В здании бассейна в соответствии с принятыми строительными нормами и правилами установлены панорамные окна, размещены душевые комнаты, гардеробная, раздевалки и вспомогательные помещения.

Возведенный с использованием передовых строительных технологий крытый плавательный бассейн позволит военнослужащим, проходящим военную службу в суровых условиях Арктики, круглогодично заниматься плаванием, что положительно скажется на поддержании хорошей физической формы, будет способствовать снятию эмоционального напряжения и стресса, нормализации сна, укреплению иммунитета и общей сопротивляемости организма к внешним раздражителям.

«Арктический трилистник» – второй уникальный жилой комплекс замкнутого цикла, возведенный в интересах Северного флота в высокоширотных районах Арктики. Сегодня это единственный в мире объект капитального строительства, возведенный на 80-м градусе северной широты. Первым – на 75-м градусе северной широты - был построен «Северный клевер» на острове Котельный архипелага Новосибирские острова.

Площадь объекта составляет более 14 тысяч квадратных метров. Автономность комплекса позволяет обеспечивать комфортное проживание и выполнение служебных обязанностей для группы военнослужащих до 150 человек в течение полутора лет. Строительство комплекса велось с использованием инновационных и энергоэффективных технологий, позволяющих минимизировать расход энергии. Он максимально экологичен и не наносит никакого ущерба окружающей среде.