Опубликовано видео с возможного места падения легкомоторного самолета под Хабаровском

В Сети опубликованы кадры якобы с места крушения легкомоторного самолета в Хабаровском крае, унесшего жизнь одного человека. В настоящее время еще одна пострадавшая, находившаяся на борту судна, направлена в медучреждение в тяжелом состоянии. Видео инцидента было размещено на странице newskhv в Instagram.

По информации МЧС, на момент падения в самолете находились мужчина и женщина. Пассажирка выжила и была доставлена в больницу Хабаровска с серьезными повреждениями, включающими переломы обеих нижних конечностей.

На место происшествия выехали сотрудники экстренных служб. Ранее сообщалось, что самолет рухнул в районе села Калинка в нескольких километрах от Хабаровска.