Миротворцы РФ оказали гуманитарную помощь людям с ограниченными возможностями в Карабахе

Российский миротворческий контингент впервые принял участие в адресной гуманитарной акции в городе Степанакерт Нагорного Карабаха по передаче предметов первой необходимости и продовольственных наборов людям с ограниченными возможностями. В ходе первого посещения российские миротворцы передали в «Общество глухих» около 400 килограммов продуктовых наборов.

«Сегодня миротворцы приехали к нам в «Общество глухих». Большое спасибо за внимание, помощь и за то, что вы приехали защищать нас от этой войны. Я очень хочу, чтобы вы чаще приезжали к нам, общались и познакомились с проблемами «Общества глухих» и разными вопросами. Большое огромное спасибо вам», - рассказала с переводчиком председатель «Общества глухих» в Нагорном Карабахе Белла Григорян.

До конца июля запланировано провести еще два этапа адресной помощи около сотне семей, имеющих в составе родных, страдающих разной степенью слуховых нарушений, и передать около 1 200 килограммов продуктовых наборов.