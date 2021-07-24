СМИ: полицейские подменили сбежавшего преступника случайным прохожим в ЮАР

Два сотрудника полиции в ЮАР сами стали обвиняемыми по делу о похищении невиновного прохожего на улице города и представления его в качестве замены скрывшегося преступника.

Случайному мужчине, вышедшему за покупками в магазин, не повезло встретиться со «стражами правопорядка» в Кейптауне. Покупателя обвинили в краже и взломе дома и задержали, несмотря на его уверения в непричастности к каким-либо нарушениям закона.

Правда раскрылась, когда прибывший утром в участок Мейтленда, где невиновный мужчина провел ночь в заключении, детектив разобрался в случившемся, сопоставив все детали и показания псевдоподозреваемого.

Как выяснилось, офицер Рикардо Снайман и сержант Сибуйисело Бенцо упустили подозреваемого, сумевшего сбежать из-под надзора в больнице, куда его доставили для оказания медицинской помощи. Испугавшись ожидавших их неприятностей на службе, полицейские решили задержать первого попавшегося мужчину, который даже не соответствовал описанию преступника.

Об этом пишет Daily Mail. Полицейские были немедленно отстранены от службы. Против них было возбуждено уголовное дело, рассмотрение которого назначено на конец октября текущего года.