Самый северный бассейн: как отдыхают военнослужащие РФ в Арктике

Российским военным, которые несут службу на самом краю света - на Земле Франца Иосифа - чтобы отдохнуть - даже лететь никуда не надо. На арктической базе созданы максимально комфортные условия, которым многие отели позавидуют. Фитнесс-зал, сауна, теннис. Кормят вкусно, полезно. А теперь на базе появился еще и 25-метровый бассейн - его построили по приказу главы Минобороны Сергея Шойгу. Теперь это самый северный бассейн в мире. Вода теплая, хоть и арктическая.

Ил-76 отрывается от земли и вперед - на архипелаг. Место пассажирское, не очень удобное, пришлось полностью согнуться, зато самое лучшее для обзора, такие виды. Так для корреспондента «Звезды» начинается путешествие на Землю Франца Иосифа, куда можно добраться только бортом военно-транспортной авиации.

Пейзажи холодной пустыни вдруг оживают. В зоне вечной мерзлоты еще с высоты замечаем, как расцвел «Арктический трилистник» - самая северная военная база на Земле. Даже в разгар лета здесь минусовая температура.

«Мы рады приветствовать вас на Земле Франца Иосифа, вас ждет увлекательное путешествие по административно-жилому комплексу», - встречает съемочную группу ВрИО командира войсковой части Антон Соколов.

На острове сформирована 71-я тактическая группа Северного флота - наши границы на замке, который не взломать. Дальше бесконечный Северный Ледовитый океан. Вокруг ледники и айсберги. Это последний участок суши на пути к Северному полюсу. Отсюда до него всего около 900 километров.

Но это не единственная большая вода на острове – здесь делают все, чтобы военнослужащие не чувствовали себя оторванными от цивилизации – ко Дню ВМФ России откроют самый северный бассейн на нашей планете. За окном ледяные пейзажи, а внутри тепло, как на море в отпуске - температура воды +24 градуса.

Все потому, что бассейн, как и весь «Трилистник», стоит на сваях - это защита от снежных заносов. Снаружи наметает сугробы с трехэтажный дом. Три дорожки бассейна пока еще пустуют, но к запуску самого необычного объекта в Арктике все готово: здесь сразу смогут заниматься 24 человека - современные раздевалки, фены, душевые. И как в таких условиях удалось возвести казалось бы невозможное – построить бассейн?

«Воду мы добываем благодаря тому, что у нас есть снегоплавильные установки, эти установки обеспечивают водой бассейн и наш административно жилой комплекс. Уникальность бассейна заключается в том, что мы на самом краю Земли», - рассказывает Соколов.

Глубина - почти 2 метра, ширина - 25 метров. Бассейн построили максимально быстро - за несколько месяцев. Такую задачу поставил министр обороны Сергей Шойгу, ведь именно плавание снимает напряжение и стресс после тяжелой службы, а после можно и в баню - попариться дубовым веником.

Пока ждут открытия бассейна, спортивную форму поддерживают на тренажерах – фитнес-зал никогда не пустует.

«Сделали все условия, чтобы мы достойно вели свою жизнь, физически развивали свои способности. У нас есть сауна, бассейн, это считается расслаблением для нас», - рассказал замначальника расчета БРК «Монолит» Максим Меркулов.

Здесь все устроено так, чтобы из «Трилистника» можно было и не выходить, корпусы соединены переходами, дойти от южного края до северного – всего 5 минут. Это целая вселенная - снаружи ни одного дерева, внутри - зеленая зона отдыха с фонтаном. Интернета и связи нет, зато есть библиотека, теннис и бильярд. А за здоровьем следят два врача. Для экстренных случаев есть все: аппараты ИВЛ и операционная.

Здесь делают все, чтобы никто не заболел – на острове, где ничего не растет, постоянно разнообразный рацион. Свежие овощи и фрукты завозят самолетами.

«Каждую калорию высчитываем, чтобы в наших широтах мы получали жиры, витамины и прочее», - рассказал дежурный повар Эрик Хейсканен.

А потом отправляемся на экскурсию – в комнаты.

«Мы живем три человека в комнате, в каждой комнате телевизоры, в шахматы играем, книжки читаем», - рассказал командир отделения авиационной комендатуры Эльдар Саидов.

Его сослуживцы и соседи здесь с самого основания «Трилистника» – уже 4 года, скучают только по - родным и близким, у изголовья кровати – фотографии жены и детей: они ждут защитника Родины дома, в Крыму. Но грустить здесь некогда, за службой и таким насыщенным досугом время не идет, а бежит. «Арктический трилистник» не просто символ освоения Крайнего севера, но еще и бескрайние возможности, где даже в таких тяжелых условиях удалось сделать казалось бы невероятное - построить бассейн и сделать все, чтобы чувствовать себя как дома.

Полное ощущение, что это другая планета, а саму базу можно легко принять за инопланетный космический корабль, и только указатели говорят о том, что Земля все-таки где-то рядом. Например до Москвы отсюда - 2000 километров. Телеканал «Звезда» увековечил, что мы здесь были.