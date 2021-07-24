Три человека погибли при лобовом столкновении автомобилей в Ленобласти

Два легковых автомобиля столкнулись в Лужском районе Ленинградской области около 17.19 по 12-м километре трассы Жельцы-Торковичи. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД РФ.

В результате ДТП погибли три человека - два водителя и пассажир. Еще двое пассажиров с травмами госпитализированы. Их состояние оценивается, как средней степени тяжести.

По предварительным данным полиции, водитель автомобиля Chevrolet Lacetti выбрал неправильную скорость движения и не соблюдал дистанцию. В результате он не справился с управлением и столкнулся с двигавшимся по встречной полосе Peugeot.