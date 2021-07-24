В Раде предлагают лишать украинского гражданства за российский паспорт
Законопроект передан на рассмотрение руководству, его текст находится на утверждении.
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Депутаты Верховной рады зарегистрировали законопроект, согласно которому украинцев предлагается лишать гражданства их страны за получение российского паспорта.
Об этом сообщается на сайте парламента. Сам текст законопроекта пока не опубликован и находится на рассмотрении.
Накануне был опубликован и официально вступил в силу скандальный закон «О коренных народах Украины». Согласно ему коренными народами Украины, которые сформировались на территории Крымского полуострова, признаются крымские татары, караимы и крымчаки.
Они наделяются правом на самоопределение в составе Украины и политический статус в рамках Конституции и законов страны.