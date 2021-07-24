В Раде предлагают лишать украинского гражданства за российский паспорт

Депутаты Верховной рады зарегистрировали законопроект, согласно которому украинцев предлагается лишать гражданства их страны за получение российского паспорта.

Об этом сообщается на сайте парламента. Сам текст законопроекта пока не опубликован и находится на рассмотрении.

Накануне был опубликован и официально вступил в силу скандальный закон «О коренных народах Украины». Согласно ему коренными народами Украины, которые сформировались на территории Крымского полуострова, признаются крымские татары, караимы и крымчаки.

Они наделяются правом на самоопределение в составе Украины и политический статус в рамках Конституции и законов страны.