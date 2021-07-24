В Подмосковье вылечился от COVID-19 102-летний ветеран Великой Отечественной войны

В городе Королев Московской области от инфекции коронавируса выздоровел 102-летний ветеран Великой Отечественной войны Николай Багаев. Радостной новостью о том, что почетному жителю города удалось победить COVID-19, поделился глава Королева Александр Ходырев.

«После перенесенной инфекции коронавируса из стационара городской больницы выписался наш уважаемый ветеран Николай Николаевич Багаев, которому в декабре исполнится 103 года!», - сообщил Ходырев в Instagram.

Глава города напомнил, что в военные годы Багаев был дважды ранен, однако после госпиталей успешно возвращался в строй. Весной 1945 года военнослужащий успешно дошел до Кенигсберга.

Врачи уверены, что выздороветь ветерану помогли сила духа и привычка к здоровому образу жизни. А сам Николай Николаевич называет героями королевских докторов, которым удалось вылечить его за 37 дней.