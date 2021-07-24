В Испании тысячи человек остались без света из-за обрыва проводов после падения самолета

В домах сотен тысяч жителей Испании неожиданно погас свет после аварии на высоковольтной линии ЛЭП, которая проходит через все королевство и соединяет его с Францией. Только в Каталонии, по данным службы Гражданской защиты региона, отключения затронули 640 тысяч человек.

К отключению электроснабжения привело падение гидросамолета, который при крушении оборвал провода и повредил высоковольтную линию электропередачи.

«Инцидент с гидросамолетом создал проблему во французской сети очень высокого напряжения, что привело к временному отключению полуострова от остальной Европы», - указано в Twitter испанской компании Red Electrica.

Сообщается, что проблема была успешно решена после замены межсетевых соединений и поврежденное электроснабжение в стране уже восстановлено.

По данным газеты El Pais, проблемы с электричеством наблюдались в Андалусии, Арагоне, Каталонии, Мадриде, Наваре. Как пишет агентство Lusa, также наблюдаются проблемы с электроснабжением в Португалии.