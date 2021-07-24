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В Калининграде открылась экспозиция, посвященная подвигам штурмовавших Кенигсберг

Алексей Курильченко
19:58 24.07.2021
Состоялось торжественное открытие исторической экспозиции в филиале ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия».
В Калининграде открылась экспозиция, посвященная подвигам штурмовавших Кенигсберг
© Фото: Минобороны РФ
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В филиале ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» в Калининграде состоялось торжественное открытие исторической экспозиции, посвященной подвигам офицеров и солдат 732 стрелкового полка, штурмовавшего Кенигсберг. Открытие исторической экспозиции связано с участием во Всероссийской акции «Дороги победы».

© Минобороны РФ

В мероприятии приняли участие представители командования филиала, профессорско-преподавательский состав филиала, ветеран Великой Отечественной войны Рукосуев Ростислав Николаевич, а также личный состав «Военно-морской академии».

© Минобороны РФ

С напутственными словами к курсантам филиала обратились заместитель начальника филиала «Военно-морской академии капитан 1 ранга Юрий Горин и ветеран Ростислав Рукосуев. Они пожелали молодому поколению с гордостью продолжать славные боевые традиции своих предшественников.

© Минобороны РФ

Помимо торжественного мероприятия в клубе филиала состоялся праздничный концерт, посвященный дню Военно-морского флота.

Подготовка к мероприятию проходила со строгим соблюдением командованием филиала комплекса мер противодействия угрозе распространения коронавирусной инфекции, направленных на сохранение жизни, здоровья военнослужащих, гражданского персонала и членов их семей.

Во всех помещениях филиала на постоянной основе проводятся профилактические мероприятия для исключения распространения инфекционных заболеваний, включающие в себя организацию входного контроля с проведением термометрии тела, ежедневную дезинфекцию и санитарную обработку всех помещений, объектов и территории.

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