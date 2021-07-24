Армия В Калининграде открылась экспозиция, посвященная подвигам штурмовавших Кенигсберг Алексей Курильченко Состоялось торжественное открытие исторической экспозиции в филиале ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия». © Фото: Минобороны РФ Читайте нас на: В филиале ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» в Калининграде состоялось торжественное открытие исторической экспозиции, посвященной подвигам офицеров и солдат 732 стрелкового полка, штурмовавшего Кенигсберг. Открытие исторической экспозиции связано с участием во Всероссийской акции «Дороги победы». © Минобороны РФ В мероприятии приняли участие представители командования филиала, профессорско-преподавательский состав филиала, ветеран Великой Отечественной войны Рукосуев Ростислав Николаевич, а также личный состав «Военно-морской академии». © Минобороны РФ С напутственными словами к курсантам филиала обратились заместитель начальника филиала «Военно-морской академии капитан 1 ранга Юрий Горин и ветеран Ростислав Рукосуев. Они пожелали молодому поколению с гордостью продолжать славные боевые традиции своих предшественников. © Минобороны РФ Помимо торжественного мероприятия в клубе филиала состоялся праздничный концерт, посвященный дню Военно-морского флота. Подготовка к мероприятию проходила со строгим соблюдением командованием филиала комплекса мер противодействия угрозе распространения коронавирусной инфекции, направленных на сохранение жизни, здоровья военнослужащих, гражданского персонала и членов их семей. Во всех помещениях филиала на постоянной основе проводятся профилактические мероприятия для исключения распространения инфекционных заболеваний, включающие в себя организацию входного контроля с проведением термометрии тела, ежедневную дезинфекцию и санитарную обработку всех помещений, объектов и территории. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика