В Калининграде открылась экспозиция, посвященная подвигам штурмовавших Кенигсберг
Состоялось торжественное открытие исторической экспозиции в филиале ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия».
© Фото: Минобороны РФ
В филиале ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» в Калининграде состоялось торжественное открытие исторической экспозиции, посвященной подвигам офицеров и солдат 732 стрелкового полка, штурмовавшего Кенигсберг. Открытие исторической экспозиции связано с участием во Всероссийской акции «Дороги победы».