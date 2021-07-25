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«Закон и совесть»: Путин поздравил сотрудников органов следствия с профессиональным праздником

Алексей Курильченко
00:05 25.07.2021
Президент России поздравил правоохранителей с Днем сотрудника органов следствия.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: sledcom.ru
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Президент России Владимир Путин выступил с поздравлением сотрудников следственных органов СК, МВД и ФСБ в их профессиональный праздник - День сотрудника органов следствия России. Президент выразил благодарность следователям за выполнение сложной работы по борьбе с преступностью.

«Рад поздравить вас с профессиональным праздником - Днем сотрудника органов следствия России. И прежде всего хочу поблагодарить за трудную, напряженную, крайне ответственную службу, которая важна и значима для всей страны, для всех наших граждан», - заявил Путин.

По словам президента, следственные подразделения СК, МВД и ФСБ защищают закон, интересы государства, общество и человека. Также именно они добиваются наказания нарушителей законов России. Путин отметил значимую роль правоохранителей в борьбе с преступностью и коррупцией.

«Для такой работы необходимы особые качества: твердость и проницательность, безупречная честность и верность долгу. Знаю, что абсолютное большинство российских следователей стремится соответствовать этим строгим критериям, продолжают лучшие традиции своей профессии», - отметил глава государства.

Путин отметил, что следователь должен постоянно углублять свои знания и навыки. Он должен изучать новые методики расследования и отвечать на вызовы современности. Особое внимание следователь должен уделять расследованию преступлений в цифровом пространстве и защищать людей от киберпреступности.

«Во все времена важна грамотная и кропотливая работа следователя, его самостоятельность принятия процессуальных решений. От этого прямо зависят справедливость и обоснованность наказания преступника, исключение рисков следственной и судебной ошибки в отношении законопослушных граждан», - заявил президент.

Путин уверен, что следователи понимают ответственность, которая возлагает на них профессия. Главное для правоохранителя - закон и совесть.

«Желаю вам и всем вашим близким здоровья, успехов и всего самого доброго», - заключил Путин.

День сотрудника органов следствия Российской Федерации отмечается 25 июля с 2014 года. Выбор даты обусловлен созданием в 1713 году Следственной канцелярии по приказу императора Петра I. 

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