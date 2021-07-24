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Умер продюсер «Миража» и «Ласкового мая» Алексей Мускатин

Валентина Пескова
19:30 24.07.2021
О том, что не стало известного в музыкальных кругах организатора многих концертов, сообщил музыкальный продюсер Андрей Разин.
Умер продюсер «Миража» и «Ласкового мая» Алексей Мускатин
© Фото: muscatin Вконтакте
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Продюсер и организатор выступлений Алексей Мускатин, который также в свое время являлся директором Сергея Чумакова, Ирины Салтыковой и Сергея Челобанова, умер в возрасте 59 лет.

О смерти своего друга и коллеги сообщил в Instagram продюсер Андрей Разин. Экс-руководитель группы «Ласковый май» написал, что Мускатин когда-то первым помог ему с трудоустройством после того, как Разин покинул пост директора группы «Мираж».

«Благодаря Леше я стал художественным руководителем центра досуга "Арсенал", где он был директором. Мы, артисты, все пытались ему помочь, но, к сожалению, болезнь оказалась сильнее и забрала у нас Алексея», - написал Андрей Разин в соцсети.

Кроме «Миража» и «Ласкового мая», Алексей Мускатин участвовал в создании популярных музыкальных групп «Руки Вверх», «Кар-Мэн», «Револьверс» и «Диамант». Также он организовывал концерты рок-коллективов «Машина времени» и «Аквариум».

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