Умер продюсер «Миража» и «Ласкового мая» Алексей Мускатин

Продюсер и организатор выступлений Алексей Мускатин, который также в свое время являлся директором Сергея Чумакова, Ирины Салтыковой и Сергея Челобанова, умер в возрасте 59 лет.

О смерти своего друга и коллеги сообщил в Instagram продюсер Андрей Разин. Экс-руководитель группы «Ласковый май» написал, что Мускатин когда-то первым помог ему с трудоустройством после того, как Разин покинул пост директора группы «Мираж».

«Благодаря Леше я стал художественным руководителем центра досуга "Арсенал", где он был директором. Мы, артисты, все пытались ему помочь, но, к сожалению, болезнь оказалась сильнее и забрала у нас Алексея», - написал Андрей Разин в соцсети.

Кроме «Миража» и «Ласкового мая», Алексей Мускатин участвовал в создании популярных музыкальных групп «Руки Вверх», «Кар-Мэн», «Револьверс» и «Диамант». Также он организовывал концерты рок-коллективов «Машина времени» и «Аквариум».