Путин вновь назначил Шувалова председателем корпорации «ВЭБ»

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Игоря Шувалова на должность председателя госкорпорации «ВЭБ.РФ». Таким образом, Шувалов продолжит исполнять свои обязанности еще пять лет. Документ указа опубликован на сайте правовой информации.

«Назначить Шувалова Игоря Ивановича председателем государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" сроком на пять лет. Настоящий указ вступает в силу со дня поступления», - говорится в сообщении.

Шувалов был назначен на должность председателя ВЭБ в декабре 2018 года. В 2019 году госкорпорация развития ВЭБ включилась в работу по всем национальным проектам, которые реализуются в стране по поручению президента.