Снежное шоу: на юге Африки зафиксированы морозы в 10 градусов

В Африку в июле неожиданно пришла зима. На юге ЮАР в городе Кимберли и его окрестностях температура воздуха опустилась до рекордных минус 9,9 градусов. В Йоханнесбурге морозы составляют до минус 7 градусов.

Как сообщает местная радиостанция SABC, согласно метеослужбе страны, это самые низкие показатели за всю историю метеонаблюдений.

Поскольку снег в этой части ЮАР выпал впервые, дети и подростки там несказанно обрадовались новому для них природному явлению, что можно увидеть в видероликах из соцсетей. Единственное, кому придется немного пострадать - это водителям и пассажирам, так как из-за обледенения перекрыты многочисленные автомобильные дороги.

Предыдущий рекорд холодов - 6,3 градуса - был зафиксирован в Йоханнесбурге 19 июля 1995 года.