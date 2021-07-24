Разведчики Балтфлота выполнили программу по прыжкам с парашютом под Калининградом

Более 100 военнослужащих из состава разведывательного подразделения соединения армейского корпуса Балтийского флота приняли участие в практическом этапе сбора по воздушно-десантной и тактико-специальной подготовке. В числе участников сбора порядка 15 молодых военнослужащих впервые выполнили прыжки с парашютом. Первый прыжок обучающиеся совершили с высоты 800 метров из вертолета Ми-8.

Всего в рамках обучающего курса каждый военнослужащий должен был выполнить не менее трех прыжков с парашютом. Инструкторы по воздушно-десантной подготовке обучают личный состав выполнению прыжков на парашютной системе Д-10.

Перед практическим выполнением прыжков с личным составом была проведена тщательная наземная подготовка. Первоначальные навыки десантирования отрабатывались под руководством опытных инструкторов. Военнослужащие изучили характеристики, устройство и порядок укладки парашютов. На специальных тренажерах отрабатывались все элементы прыжка.

В ходе практических тренировок, согласно программе воздушно-десантной подготовки, разведчикам предстояло получить навыки десантирования в полной боевой выкладке со штатным оружием, в том числе и в темное время суток.

Сборы разведчиков продлятся до начала сентября и завершатся батальонным тактическим учением с десантированием разведывательных подразделений в район выполнения учебно-боевых задач.

Все военнослужащие, принимавшие участие в практическом этапе сбора по воздушно-десантной подготовке, заблаговременно прошли вакцинацию двумя компонентами препарата Гам-Ковид-Вак. На местах подготовки разведчиков к десантированию спланирован комплекс санитарно-противоэпидемиологических мер с проведением подразделениями РХБЗ дезинфекции.