Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Залпы непогоды: Сочи вновь погружается под воду

Алексей Курильченко
Ольга Санжара
18:27 24.07.2021
Из-за мощных ливней сочинские реки вновь вышли из берегов, затопив курортный город.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

По Сочи стихия выпускает залпы. Это не фигура речи - на город обрушился залповый ливень. За несколько часов осадков с неба выпало как за целый месяц, затопив улицы и дома. Реки вышли из берегов, сообщается об одном погибшем, судьба еще троих человек остается неизвестной.

Погода в Сочи капризна и непредсказуема: слепящее солнце и безоблачное небо в мгновение ока сменяется сплошными тучами и шквалистым ветром. О его силе можно судить по волнам. Иногда они выше человеческого роста. Все пляжи закрыты. На спасательных вышках красный флаг. Некоторые отчаянные пытаются зайти в воду, но их тут же останавливают спасатели. Все отдыхающие ждут, что шторм начнет понемногу стихать, но пока непогода только усиливается.

Предупреждение продлили еще на три дня. Прогнозируют залповые ливни - короткие, но очень сильные. Сразу несколько обрушились на Адлер. Там машинам пришлось «плыть» по дорогам, некоторые так и остались стоять по крышу в воде.

Люди переходят дорогу на свой страх и риск - вброд. Течение способно сбить с ног. На федеральной трассе движение вообще остановилось. С гор обрушились потоки воды, которые принесли с собой камни, обломки деревьев и в центр Сочи не теперь проехать. Те, кто только прилетел, стоят в многокилометровых пробках.

Кроме того, из-за обильных ливней повысился уровень рек - Дагомыс, Хоста, Мацеста. Местами значения критические. В этих районах сейчас не пройти, дороги во дворах топит. Жители рискуют завязнуть в мокром песке - машины буксуют. Некоторые водители оставили попытки проехать, ждут, когда все высохнет. Все потому, что ночью по этим мостам текли бурные потоки.

Вода стояла даже в подъездах. Мокро в квартирах на первых этажах. Люди на кратковременном солнце пытаются просушить вещи. Повсюду работают ремонтные бригады. Включили сирены и оповещают жителей о непогоде. Дожди прогнозируют в течение всей следующей недели, что может усугубить начавшееся в городе наводнение.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:43 В стране и мире
СК: задержан подозреваемый в убийстве полицейского в Ставрополе
16:50 В стране и мире
Видео
СМИ: в Китае 14 человек погибли при пожаре на складе
14:40 Армия
Видео
«Казань» в Североморске: в День ВМФ в акватории Кольского залива впервые пройдет новая атомная подводная лодка
13:29 В стране и мире
Видео
Гигантский антициклон: какая погода ждет москвичей на следующей неделе
14:31 Армия
Видео
Минобороны отправило на Кубу два самолета Ан-124 «Руслан» с гуманитарной помощью
Популярное
Видео
Над Петербургом прошла репетиция воздушной части Главного военно-морского парада
Видео
«Хочу написать Путину»: отец мальчика из Австрии рассказал об идее письма президенту
Видео
Способного к самостоятельным действиям «убийцу дронов» представили на МАКС-2021
Видео
ФСВТС: цена на новый загадочный российский истребитель неприятно удивит конкурентов
Видео
«Денис, ты заплатил?»: Путин угостил делегацию мороженым на МАКС-2021
Позолота и лепнина: опубликованы кадры особняка задержанного главы ГИБДД по Ставрополью
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.