Залпы непогоды: Сочи вновь погружается под воду

По Сочи стихия выпускает залпы. Это не фигура речи - на город обрушился залповый ливень. За несколько часов осадков с неба выпало как за целый месяц, затопив улицы и дома. Реки вышли из берегов, сообщается об одном погибшем, судьба еще троих человек остается неизвестной.

Погода в Сочи капризна и непредсказуема: слепящее солнце и безоблачное небо в мгновение ока сменяется сплошными тучами и шквалистым ветром. О его силе можно судить по волнам. Иногда они выше человеческого роста. Все пляжи закрыты. На спасательных вышках красный флаг. Некоторые отчаянные пытаются зайти в воду, но их тут же останавливают спасатели. Все отдыхающие ждут, что шторм начнет понемногу стихать, но пока непогода только усиливается.

Предупреждение продлили еще на три дня. Прогнозируют залповые ливни - короткие, но очень сильные. Сразу несколько обрушились на Адлер. Там машинам пришлось «плыть» по дорогам, некоторые так и остались стоять по крышу в воде.

Люди переходят дорогу на свой страх и риск - вброд. Течение способно сбить с ног. На федеральной трассе движение вообще остановилось. С гор обрушились потоки воды, которые принесли с собой камни, обломки деревьев и в центр Сочи не теперь проехать. Те, кто только прилетел, стоят в многокилометровых пробках.

Кроме того, из-за обильных ливней повысился уровень рек - Дагомыс, Хоста, Мацеста. Местами значения критические. В этих районах сейчас не пройти, дороги во дворах топит. Жители рискуют завязнуть в мокром песке - машины буксуют. Некоторые водители оставили попытки проехать, ждут, когда все высохнет. Все потому, что ночью по этим мостам текли бурные потоки.

Вода стояла даже в подъездах. Мокро в квартирах на первых этажах. Люди на кратковременном солнце пытаются просушить вещи. Повсюду работают ремонтные бригады. Включили сирены и оповещают жителей о непогоде. Дожди прогнозируют в течение всей следующей недели, что может усугубить начавшееся в городе наводнение.