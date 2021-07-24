В Польше в ДТП с микроавтобусом пострадали рабочие из Украины и поляки

В аварии в Польше при столкновении микроавтобуса и легкового автомобиля пострадали семеро граждан Украины и два гражданина Польши.

Как сообщила третий секретарь по консульским вопросам украинского посольства в Варшаве Екатерина Баранецкая, микроавтобус Volkswagen был организован работодателем и вез рабочих на работу.

«Ему навстречу выехал Nissan Qashqai, водитель которого находилась в нетрезвом состоянии. Пострадали девять пассажиров - семь граждан Украины и двое граждан Республики Польша», - заявила Баранецкая телеканалу «Украина 24».

По информации консула, все пострадавшие госпитализированы, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Польские власти обещают своевременно информировать о ситуации.

По данным СМИ, авария произошла в Лодзинском воеводстве Польши на трассе возле города Радомско.