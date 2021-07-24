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В Польше в ДТП с микроавтобусом пострадали рабочие из Украины и поляки

Валентина Пескова
17:26 24.07.2021
Микроавтобус вез людей на работу, когда ему навстречу выехал внедорожник с водителем, находившемся в состоянии алкогольного опьянения.
В Польше в ДТП с микроавтобусом пострадали рабочие из Украины и поляки
© Фото: KPP Radomsko
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В аварии в Польше при столкновении микроавтобуса и легкового автомобиля пострадали семеро граждан Украины и два гражданина Польши.

Как сообщила третий секретарь по консульским вопросам украинского посольства в Варшаве Екатерина Баранецкая, микроавтобус Volkswagen был организован работодателем и вез рабочих на работу.

«Ему навстречу выехал Nissan Qashqai, водитель которого находилась в нетрезвом состоянии. Пострадали девять пассажиров - семь граждан Украины и двое граждан Республики Польша», - заявила Баранецкая телеканалу «Украина 24».

По информации консула, все пострадавшие госпитализированы, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Польские власти обещают  своевременно информировать о ситуации.

По данным СМИ, авария произошла в Лодзинском воеводстве Польши на трассе возле города Радомско.

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