Экипажи БТР, «Гвоздик» и «Градов» готовы к участию в Дне ВМФ России

В соединении морской пехоты Балтфлота завершилась подготовка экипажей бронетранспортеров БТР-82А и расчетов РСЗО «Град» и САУ «Гвоздика», которые примут участие в «бою» за высадку десанта во время праздника в День Военно-Морского Флота России.

Занятия проводились поэтапно: технику необходимо было подготовить к преодолению водных преград и проверить герметичность. Морские пехотинцы в это время также нарабатывали их преодоление и отрабатывали выход БТР в воду из десантного катера с последующим развертыванием в боевой порядок и движением со стрельбой.

Для участия в Дне ВМФ привлекли 20 единиц бронетехники. Все механики-водители прошли теоретическую и практическую подготовку, экипажи «Градов» и «Гвоздик» отработали элемент ведения огня из закрытой позиции.