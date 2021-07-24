СМИ: в Китае 14 человек погибли при пожаре на складе

В китайском городе Чанчунь произошел пожар на логистическом складе. Как сообщает агентство «Синьхуа», в результате инцидента погибли по меньшей мере 14 человек, еще 26 пострадали.

На данный момент о причинах возгорания неизвестно. Китайские службы устанавливают ход событий, ведется следствие.

Ранее в подмосковных Котельниках произошло возгорание на автовокзале. Как сообщает МЧС, огонь возник в павильонах. На место происшествия прибыли пожарные.