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В штате Колорадо выявили чуму после смерти 10-летнего ребенка

Валентина Пескова
15:24 24.07.2021
Проведенная лабораторная проверка показала, что наличие чумы подтверждено у животных сразу в шести округах штата.
В штате Колорадо выявили чуму после смерти 10-летнего ребенка
© Фото: West Coast Surfer, moodboard, Globallookpress
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Специалисты обнаружили чуму в шести округах американского штата Колорадо после того, как там от осложнений, связанных с этой болезнью, умер 10-летний ребенок.

В результате проведенной лабораторной проверки чума была найдена у животных и блох в округах Колорадо, сообщил телеканал WGN9.

Бактерии, которые вызывают данное заболевание, могут передаваться человеку через укусы блох или при прямом контакте с инфицированными животными. Врачи напоминают, что при раннем обнаружении инфекцию чумы можно вылечить как у людей, так и у животных.

При этом само заболевание проявляется внезапным и стремительным повышением температуры, а также увеличением лимфатических узлов.

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