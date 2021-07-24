В штате Колорадо выявили чуму после смерти 10-летнего ребенка

Специалисты обнаружили чуму в шести округах американского штата Колорадо после того, как там от осложнений, связанных с этой болезнью, умер 10-летний ребенок.

В результате проведенной лабораторной проверки чума была найдена у животных и блох в округах Колорадо, сообщил телеканал WGN9.

Бактерии, которые вызывают данное заболевание, могут передаваться человеку через укусы блох или при прямом контакте с инфицированными животными. Врачи напоминают, что при раннем обнаружении инфекцию чумы можно вылечить как у людей, так и у животных.

При этом само заболевание проявляется внезапным и стремительным повышением температуры, а также увеличением лимфатических узлов.