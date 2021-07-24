«Казань» в Североморске: в День ВМФ в акватории Кольского залива впервые пройдет новая атомная подводная лодка

На флотах идут последние приготовления ко Дню ВМФ России, до которого осталось менее суток. Генеральная репетиция проходит в том числе и в Североморске.

Погода выдалась не самой подходящей, холодной и с дождем, но это не помешало. Пешая часть завершилась, экипажи кораблей и подводных лодок показали свою лучшую строевую подготовку.

В акватории Кольского залива они пройдут парадным строем перед трибунами. Один из крупнейших участников - большой противолодочный корабль «Североморск». Есть в рядах участников и новичок - атомный подводный крейсер «Казань». На вооружение он поступил недавно, и зрители увидят его впервые.