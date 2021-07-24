В МЧС рассказали об обстановке в Сочи после сильных ливней

В связи с сильными дождями в Сочи в реках Хоста и Мацеста отмечается заметное увеличение уровня воды. В результате влияния стихии участок автодороги, а также часть придомовых областей были подтоплены.

К настоящему моменту обильное выпадение осадков прекратилось. На дороге организовано реверсивное движение транспорта. Кроме того, сотрудники специальных служб занимаются откачкой воды по заявкам нуждающихся в помощи жителей города.

Как сообщили в главном управлении МЧС России по Краснодарскому краю, ухудшения ситуации в Сочи не ожидается. На местах, пострадавших в результате ливней, работают аварийно-спасательные и пожарно-спасательные подразделения. Силы и средства, необходимые для устранения последствий непогоды, доступны и достаточны.