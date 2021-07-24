Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В МЧС рассказали об обстановке в Сочи после сильных ливней

Анна Берестовая
01:41 24.07.2021
В МЧС РФ рассказали, как Сочи переживает последствия непогоды.
© Видео: МЧС РФ © Фото: love.sochi Вконтакте
Читайте нас на:

В связи с сильными дождями в Сочи в реках Хоста и Мацеста отмечается заметное увеличение уровня воды. В результате влияния стихии участок автодороги, а также часть придомовых областей были подтоплены.

К настоящему моменту обильное выпадение осадков прекратилось. На дороге организовано реверсивное движение транспорта. Кроме того, сотрудники специальных служб занимаются откачкой воды по заявкам нуждающихся в помощи жителей города.

Как сообщили в главном управлении МЧС России по Краснодарскому краю, ухудшения ситуации в Сочи не ожидается. На местах, пострадавших в результате ливней, работают аварийно-спасательные и пожарно-спасательные подразделения. Силы и средства, необходимые для устранения последствий непогоды, доступны и достаточны. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
01:41 В стране и мире
Видео
В МЧС рассказали об обстановке в Сочи после сильных ливней
23:47 В стране и мире
Видео
Улицы затоплены: река Дагомыс вышла из берегов в Сочи
21:20 Спорт
Видео
«Стремится к развитию»: заслуженный тренер Гаджиев о главном качестве Карпина
20:02 Спорт
Валерий Карпин назначен главным тренером сборной России по футболу
19:48 В стране и мире
Видео
«Суд проявил свою политизированность»: эксперт об отказе ЕСПЧ в применении обеспечительных мер к Украине
Популярное
Видео
Над Петербургом прошла репетиция воздушной части Главного военно-морского парада
Видео
«Хочу написать Путину»: отец мальчика из Австрии рассказал об идее письма президенту
Видео
Способного к самостоятельным действиям «убийцу дронов» представили на МАКС-2021
Видео
ФСВТС: цена на новый загадочный российский истребитель неприятно удивит конкурентов
Видео
«Денис, ты заплатил?»: Путин угостил делегацию мороженым на МАКС-2021
Позолота и лепнина: опубликованы кадры особняка задержанного главы ГИБДД по Ставрополью
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.