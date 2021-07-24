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Более 270 офицеров «кремлевцев» получили лейтенантские погоны на Красной площади

Егор Левин
12:40 24.07.2021
89 лейтенантов окончили учебу с отличием, 12 из них вместе с дипломом получили медаль «За отличное окончание военного образовательного учреждения высшего профессионального образования Минобороны РФ».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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На Красной площади состоялась церемония 145-го выпуска офицеров «кремлевцев». Более 270 выпускникам Московского высшего общевойскового командного училища вручили лейтенантские погоны и нагрудные знаки.

Выступая с речью, начальник Главного штаба Сухопутных войск генерал-полковник Василий Тонкошкуров подчеркнул, что каждый выпускник должен соответствовать историческим установкам, говорящим о силе и способностях отечественной армии, готовой в любой момент «ответить на любые вызовы и угрозы, обеспечить суверенитет» и защитить национальные интересы.

В 2021 году 89 лейтенантов окончили училище с отличием, 12 из них кроме красного диплома получили еще и золотую медаль «За отличное окончание военного образовательного учреждения высшего профессионального образования Минобороны РФ». В числе выпускников 15 военнослужащих иностранных государств.

В мероприятии также приняли участие замглавнокомандующего Сухопутными войсками генерал-лейтенант Александр Матовников, командование училища, ветераны, почетные гости и родственники выпускников. После вручения дипломов состоялось возложение венков к Могиле Неизвестного Солдата и прощание с Боевым Знаменем Московского высшего общевойскового командного училища.

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