Более 270 офицеров «кремлевцев» получили лейтенантские погоны на Красной площади

На Красной площади состоялась церемония 145-го выпуска офицеров «кремлевцев». Более 270 выпускникам Московского высшего общевойскового командного училища вручили лейтенантские погоны и нагрудные знаки.

Выступая с речью, начальник Главного штаба Сухопутных войск генерал-полковник Василий Тонкошкуров подчеркнул, что каждый выпускник должен соответствовать историческим установкам, говорящим о силе и способностях отечественной армии, готовой в любой момент «ответить на любые вызовы и угрозы, обеспечить суверенитет» и защитить национальные интересы.

В 2021 году 89 лейтенантов окончили училище с отличием, 12 из них кроме красного диплома получили еще и золотую медаль «За отличное окончание военного образовательного учреждения высшего профессионального образования Минобороны РФ». В числе выпускников 15 военнослужащих иностранных государств.

В мероприятии также приняли участие замглавнокомандующего Сухопутными войсками генерал-лейтенант Александр Матовников, командование училища, ветераны, почетные гости и родственники выпускников. После вручения дипломов состоялось возложение венков к Могиле Неизвестного Солдата и прощание с Боевым Знаменем Московского высшего общевойскового командного училища.