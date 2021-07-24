В стране и мире В Санкт-Петербурге автомобиль пробил ограждение и упал в Неву Алена Миронова В Санкт-Петербурге напротив Музея императорского фарфорового завода машина пробила ограждение и упала в Неву. © Фото: Алексей Филиппов, РИА Новости Читайте нас на: В Санкт-Петербурге автомобиль пробил ограждение и упал в Неву на проспекте Обуховской Обороны. Происшествие случилось напротив Музея императорского фарфорового завода. Автомобиль по неизвестным причинам пробил ограждение и рухнул в Неву на проспекте Обуховской Обороны неподалеку от дома №151. О состоянии водители и пассажиров, находившихся в салоне автомобиля, пока ничего неизвестно. Все детали уточняются. В настоящий момент на место происшествия выехала полиция. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика