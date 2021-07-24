В Санкт-Петербурге автомобиль пробил ограждение и упал в Неву
В Санкт-Петербурге напротив Музея императорского фарфорового завода машина пробила ограждение и упала в Неву.
© Фото: Алексей Филиппов, РИА Новости
В Санкт-Петербурге автомобиль пробил ограждение и упал в Неву на проспекте Обуховской Обороны.
Происшествие случилось напротив Музея императорского фарфорового завода. Автомобиль по неизвестным причинам пробил ограждение и рухнул в Неву на проспекте Обуховской Обороны неподалеку от дома №151.
О состоянии водители и пассажиров, находившихся в салоне автомобиля, пока ничего неизвестно. Все детали уточняются.
В настоящий момент на место происшествия выехала полиция.