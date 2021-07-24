Три человека находятся в тяжелом состоянии после ДТП с автобусом на Кубани

Три человека находятся в тяжелом состоянии после ДТП с экскурсионным автобусом на Кубани. Об этом сообщили в прокуратуре.

В результате аварии погибли два человека.

По предварительной информации, причиной ДТП мог стать отказ тормозной системы при прохождении поворота.

Туристический автобус с 22 пассажирами съехал с дороги в кювет. Проводится проверка. Дальнейшая информация уточняется.