Три человека находятся в тяжелом состоянии после ДТП с автобусом на Кубани
Туристический автобус с 22 пассажирами съехал с дороги в кювет.
© Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю
Три человека находятся в тяжелом состоянии после ДТП с экскурсионным автобусом на Кубани. Об этом сообщили в прокуратуре.
В результате аварии погибли два человека.
По предварительной информации, причиной ДТП мог стать отказ тормозной системы при прохождении поворота.
Туристический автобус с 22 пассажирами съехал с дороги в кювет. Проводится проверка. Дальнейшая информация уточняется.