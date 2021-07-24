В стране и мире Опубликовано видео с места ДТП с автобусом на Кубани Алена Миронова Туристический автобус с 22 пассажирами съехал с дороги в кювет. © Видео: ГУ МВД по Краснодарскому краю © Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю Читайте нас на: Появилось видео с места ДТП с туристическим автобусом на Кубани. На кадрах видно, что транспортное средство съехало с дороги в кювет. В автобусе находились 22 пассажира. По предварительной информации, причиной ДТП мог стать отказ тормозной системы при прохождении поворота. На данный момент, как сообщили в прокуратуре, установлено, что один человек погиб, 19 пострадали. Проводится проверка. Дальнейшая информация уточняется. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика