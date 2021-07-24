Опубликовано видео с места ДТП с автобусом на Кубани
Туристический автобус с 22 пассажирами съехал с дороги в кювет.
© Видео: ГУ МВД по Краснодарскому краю © Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю
Появилось видео с места ДТП с туристическим автобусом на Кубани.
На кадрах видно, что транспортное средство съехало с дороги в кювет. В автобусе находились 22 пассажира.
По предварительной информации, причиной ДТП мог стать отказ тормозной системы при прохождении поворота.
На данный момент, как сообщили в прокуратуре, установлено, что один человек погиб, 19 пострадали.
Проводится проверка. Дальнейшая информация уточняется.