В Сочи за сутки выпала месячная норма осадков

Этой ночью в Сочи раздался вой сирен. На город обрушился мощнейший ливень и на улицы хлынули потоки воды, которые снесли буквально все на своем пути. Всего за сутки выпала месячная норма осадков.

Под водой теперь магазины, автобусные остановки и парковки около торговых центров. В некоторых районах потоки едва не сносили тяжелые конструкции и машины.

Движение на автомагистрали Сочи-Адлер приостановлено. В отдельных районах энергетики вынуждены отключать электроподстанции, чтобы избежать короткого замыкания. Ночью город сковали многокилометровые пробки.

Вода добралась и до первых этажей жилых домов. Выходить из подъезда опасно.

Подъем уровня рек спровоцировали тропические ливни, которые обрушились на Краснодарский край. Только за один час в Сочи выпало больше месячной нормы осадков. Похожая ситуация и в соседнем Адлере.

Ночью в Кудепсте и Дагомысе завыли сирены. Спасатели попросили местных жителей подготовиться к возможной эвакуации. Вода стала уходить ближе к утру, оставляя после себя потоки грязи, камней и разрушенные дороги. В регионе продолжают работу аварийно-спасательные подразделения.

За последний месяц Краснодарский край подвергается удару стихии уже второй раз. В начале июля наводнение и шторм обрушились на Сочи и Адлер. В ближайшее время городским властям и спасателям предстоит восстановить разрушенные объекты. Оценить ущерб пока сложно.