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МЧС РФ: эвакуация населения из-за ливней в Сочи не требуется

Анна Берестовая
00:36 24.07.2021
В Сочи оценили необходимость эвакуации населения из-за ливней.
МЧС РФ: эвакуация населения из-за ливней в Сочи не требуется
© Фото: world_weather Вконтакте
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В управлении МЧС России по Сочи пришли к выводу, что в настоящее время производить эвакуацию населения в связи с сильными ливнями не требуется. В настоящее время на участке дороги, пострадавшем в результате подтопления в поселке Хоста, организовано реверсивное движение.

Обильные осадки также вызвали подтопление нескольких трансформаторных станций на ряде участков города, что привело к вынужденному намеренному отключению электроэнергии. В шести населенных пунктах начаты работы по восстановлению подачи электричества.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу сочинской администрации. Ликвидация последствий воздействия стихии проводится в селах Верхнениколаевское, Вардане, Буу и Детляжка, а также в Кудепсте и Хосте.

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