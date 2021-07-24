МЧС РФ: эвакуация населения из-за ливней в Сочи не требуется

В управлении МЧС России по Сочи пришли к выводу, что в настоящее время производить эвакуацию населения в связи с сильными ливнями не требуется. В настоящее время на участке дороги, пострадавшем в результате подтопления в поселке Хоста, организовано реверсивное движение.

Обильные осадки также вызвали подтопление нескольких трансформаторных станций на ряде участков города, что привело к вынужденному намеренному отключению электроэнергии. В шести населенных пунктах начаты работы по восстановлению подачи электричества.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу сочинской администрации. Ликвидация последствий воздействия стихии проводится в селах Верхнениколаевское, Вардане, Буу и Детляжка, а также в Кудепсте и Хосте.