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В Николаевской области Украины танк по ошибке обстрелял село в ходе учений

Кира Карон
09:37 23.07.2021
В ходе учений в Николаевской области Украины танк случайно обстрелял село.
© Видео: Николай Федоров, YouTube © Фото: Николай Федоров, YouTube
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В Николаевской области Украины танк по ошибке обстрелял местное село. В результате инцидента никто не пострадал. Очевидец опубликовал видео в Сети.

«Вот снаряд залетел у нас в огород. Здесь рядом люди, деревня. И это уже не первый год», - рассказал очевидец в своем видео.

Прокуратура Николаевской области возбудила уголовное дело по факту обстрела танком села в ходе учений.

«В ходе стрельб, которые выполняли военнослужащие 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы из танков Т-64, зафиксированы снаряды, которые разорвались недалеко от населенного пункта и на территории частного домохозяйства», - говорится в сообщении, передает ТАСС.

В результате происшествия пострадавших нет. Дальнейшая информация уточняется.

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