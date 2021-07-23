В стране и мире В Николаевской области Украины танк по ошибке обстрелял село в ходе учений Кира Карон В ходе учений в Николаевской области Украины танк случайно обстрелял село. © Видео: Николай Федоров, YouTube © Фото: Николай Федоров, YouTube Читайте нас на: В Николаевской области Украины танк по ошибке обстрелял местное село. В результате инцидента никто не пострадал. Очевидец опубликовал видео в Сети. «Вот снаряд залетел у нас в огород. Здесь рядом люди, деревня. И это уже не первый год», - рассказал очевидец в своем видео. Прокуратура Николаевской области возбудила уголовное дело по факту обстрела танком села в ходе учений. «В ходе стрельб, которые выполняли военнослужащие 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы из танков Т-64, зафиксированы снаряды, которые разорвались недалеко от населенного пункта и на территории частного домохозяйства», - говорится в сообщении, передает ТАСС. В результате происшествия пострадавших нет. Дальнейшая информация уточняется. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика