Во Владивостоке подразделения РХБЗ ТОФ проведут дезинфекцию набережной Цесаревича ко Дню ВМФ

Во Владивостоке военнослужащие подразделения РХБЗ Тихоокеанского флота проведут дезинфекцию набережной Цесаревича перед генеральной репетицией и в день празднования Дня Военно-Морского Флота.

Планируется, что к выполнению профилактических мероприятий привлекут две авторазливочные станции АРС-14КМ на базе автомобилей КамАЗ. Расчеты РХБЗ ТОФ перед генеральной репетицией 23 июля и, непосредственно в день парада, 25 июля, будут обрабатывать специальным раствором пешеходную часть набережной Цесаревича и мест сбора участников и зрителей праздника заблаговременно до начала мероприятий.

Подготовка к празднованию Дня ВМФ проходит со строгим соблюдением командованием объединений, соединений и воинских частей комплекса мер противодействия угрозе распространения коронавирусной инфекции, направленных на сохранение жизни, здоровья военнослужащих, гражданского персонала и членов их семей.

100% личного состава экипажей кораблей и судов заблаговременно провакцинированы двумя компонентами препарата Гам-Ковид-Вак. Все участники праздничных мероприятий находятся под пристальным наблюдением военных медиков.

На всех кораблях и причальных зонах на постоянной основе проводятся профилактические мероприятия для исключения заноса и распространения инфекции.