В стране и мире Суд арестовал эксперта, который подтвердил суицид московского чиновника Ошарина Кира Карон Судмедэксперту, по данным суда, вменяется два эпизода служебного подлога и халатность. © Фото: Московский городской суд Читайте нас на: В Москве Басманный суд Москвы арестовал судмедэксперта, который проводил вскрытие заместителя главы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина. «Суд удовлетворил ходатайство об избрании в отношении Александра Пенцакова меры пресечения в виде заключения под стражу», - сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская. Судмедэксперту, по данным суда, вменяется два эпизода служебного подлога и халатность. Ранее заместителя руководителя Департамента культуры Москвы Леонида Ошарина нашли мертвым в Крыму. Двадцать второго апреля стало известно, что ялтинские полицейские ведут поиски Ошарина, который ранее на такси прибыл на полуостров и спустя какое-то время перестал выходить на связь. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика