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Суд арестовал эксперта, который подтвердил суицид московского чиновника Ошарина

Кира Карон
07:48 23.07.2021
Судмедэксперту, по данным суда, вменяется два эпизода служебного подлога и халатность.
Суд арестовал эксперта, который подтвердил суицид московского чиновника Ошарина
© Фото: Московский городской суд
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В Москве Басманный суд Москвы арестовал судмедэксперта, который проводил вскрытие заместителя главы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина.

«Суд удовлетворил ходатайство об избрании в отношении Александра Пенцакова меры пресечения в виде заключения под стражу», - сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская.

Судмедэксперту, по данным суда, вменяется два эпизода служебного подлога и халатность.

Ранее заместителя руководителя Департамента культуры Москвы Леонида Ошарина нашли мертвым в Крыму. Двадцать второго апреля стало известно, что ялтинские полицейские ведут поиски Ошарина, который ранее на такси прибыл на полуостров и спустя какое-то время перестал выходить на связь.

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