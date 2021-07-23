Суд арестовал эксперта, который подтвердил суицид московского чиновника Ошарина
Судмедэксперту, по данным суда, вменяется два эпизода служебного подлога и халатность.
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В Москве Басманный суд Москвы арестовал судмедэксперта, который проводил вскрытие заместителя главы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина.
«Суд удовлетворил ходатайство об избрании в отношении Александра Пенцакова меры пресечения в виде заключения под стражу», - сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская.
Судмедэксперту, по данным суда, вменяется два эпизода служебного подлога и халатность.
Ранее заместителя руководителя Департамента культуры Москвы Леонида Ошарина нашли мертвым в Крыму. Двадцать второго апреля стало известно, что ялтинские полицейские ведут поиски Ошарина, который ранее на такси прибыл на полуостров и спустя какое-то время перестал выходить на связь.