Ростов-на-Дону накрыло мощным ливнем после изнуряющей жары

После изнуряющей жары Ростов-на-Дону накрыло мощным ливнем с такой силой, что город буквально утонул в воде. Потом дороги спровоцировал настоящий транспортный коллапс. Автомобили поплыли, а некоторые заглохли прямо на проезжей части. Потоки хлынули и в общественный транспорт. Пассажирам пришлось ждать своей остановки, стоя по щиколотку в воде. Но среди местных жителей нашлись и те, кто решил воспользоваться ситуацией, и искупаться прямо на улице.

Не повезет с погодой и туристам в Сочи. В городе объявлено штормовое предупреждение из-за надвигающихся дождей и гроз. По прогнозам синоптиков, они продлятся до середины следующей недели.