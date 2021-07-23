Расчеты гаубиц «Мста-Б» уничтожили «противника» снайперским огнем: кадры учений в Кузбассе

Расчеты гаубиц «Мста-Б» в Кузбассе уничтожили условного противника «снайперским огнем».

В ходе учений артиллеристы применили тактику «огневого блокирования», чтобы не позволить врагу подтянуть резервы и вырваться из кольца. Военнослужащие поставили заградительный огонь в тылу неприятеля и на флангах - орудия били прямой наводкой.

«Снайперский» артиллерийский огонь на дистанции в километр сделал свое дело - боевые порядки противника были рассеяны, броня и живая сила почти полностью уничтожены.

Военнослужащие также отработали и задачи по преследованию отступающего врага. Всего в маневрах задействовали более 500 человек и полсотни единиц боевой техники.