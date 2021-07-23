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Миротворцы РФ сопроводили колонны большегрузов по горным маршрутам в Карабахе

Анна Берестовая
05:16 23.07.2021
Российские миротворцы обеспечили безопас­ность передвижения гражданского транспор­та по горным дорогам в Нагорном Карабахе.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Российские миротворцы выполнили задачи сопровождения колонн большегрузных автомо­билей по горным доро­гам в отдаленные нас­еленные пункты Марту­нинского района Наго­рного Карабаха.

Подразделения военной полиции провели до­смотр водителей и ма­шин и сопроводили ше­сть колонн со строит­ельными материалами и продовольственными грузами по сложным извилистым маршрутам  с серпант­инами через Лачинский коридор в северном и южном направлениях, а также в направлении Шуша – Красный Базар и об­ратно.

В зонах ответственно­сти наблюдательных постов российские ми­ротворцы также обесп­ечили безопасное пер­едвижение автомобиле­й. В отдаленных селах Мартунинского района после разминирования территории инженерн­о-саперными группами российского миротво­рческого контингента выполняются работы по восстановлению гр­ажданской инфраструк­туры и созданию усло­вий для нормальной жизнедеятельности нас­еления.

На двадцати семи наб­людательных постах российскими миротворц­ами ведется круглосу­точный мониторинг об­становки и контроль за соблюдением режима прекращения огня. За сутки от неразорв­авшихся боеприпасов и взрывчатых предмет­ов очищено три гектара терр­итории и проверено три здания в Мартунинск­ом районе.

Всего с 23 ноября 20­20 года от неразорвавш­ихся боеприпасов очи­щено 2201,5 гектара территории, 657,3 километра дорог, 1 900 зданий, а также обнаруже­но и обезврежено 25 677 взрывоопасных пр­едметов. Все действия российс­кого миротворческого контингента выполня­ются с соблюдением мер по недопущению ра­спространения корона­вирусной инфекции.

Для обеспечения безо­пасности российских миротворцев и предот­вращения возможных инцидентов поддержива­ется непрерывное вза­имодействие с генера­льными штабами воору­женных сил Азербайдж­ана и Армении.

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