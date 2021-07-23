Миротворцы РФ сопроводили колонны большегрузов по горным маршрутам в Карабахе
Российские миротворцы выполнили задачи сопровождения колонн большегрузных автомобилей по горным дорогам в отдаленные населенные пункты Мартунинского района Нагорного Карабаха.
Подразделения военной полиции провели досмотр водителей и машин и сопроводили шесть колонн со строительными материалами и продовольственными грузами по сложным извилистым маршрутам с серпантинами через Лачинский коридор в северном и южном направлениях, а также в направлении Шуша – Красный Базар и обратно.
В зонах ответственности наблюдательных постов российские миротворцы также обеспечили безопасное передвижение автомобилей. В отдаленных селах Мартунинского района после разминирования территории инженерно-саперными группами российского миротворческого контингента выполняются работы по восстановлению гражданской инфраструктуры и созданию условий для нормальной жизнедеятельности населения.
На двадцати семи наблюдательных постах российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня. За сутки от неразорвавшихся боеприпасов и взрывчатых предметов очищено три гектара территории и проверено три здания в Мартунинском районе.
Всего с 23 ноября 2020 года от неразорвавшихся боеприпасов очищено 2201,5 гектара территории, 657,3 километра дорог, 1 900 зданий, а также обнаружено и обезврежено 25 677 взрывоопасных предметов. Все действия российского миротворческого контингента выполняются с соблюдением мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции.
Для обеспечения безопасности российских миротворцев и предотвращения возможных инцидентов поддерживается непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении.