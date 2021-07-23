Мощь и красота ВМФ: как прошла репетиция военно-морского парада в сирийском Тартусе

Противодиверсионный катер «Раптор» по воде может развивать скорость почти до ста километров в час. Когда катер набирает обороты, он поднимает огромные брызги, которые заливают всю палубу.

Вот так началась репетиция парада ко Дню Военно-морского флота в сирийском Тартусе. Разглядеть вблизи участников предстоящего праздника можно только с борта боевого катера. В тридцатиградусную жару, под палящим солнцем брызги соленой воды из акватории Средиземного моря - как глоток свежего воздуха.

Боевые корабли российской эскадры в Средиземном море покинули причалы сирийского Тартуса еще рано утром. Нужно отрепетировать все так, чтобы 25 июля, в День ВМФ, достойно показать выправку экипажей, всю красоту и мощь российского военно-морского флота.

«В тренировке участвуют корабли краснознаменного черноморского флота, а также военно-морских сил Сирийской Арабской республики в количестве 10 вымпелов. Для гостей и жителей города Тартус, воздушно-космические силы РФ продемонстрируют пролет авиации над набережной города Тартуса. Представлена выставка вооружения и военной техники», - сообщил заместитель командира объединенного командования в дальней морской зоне Алексей Дубошеев.

Фрегат «Адмирал Макаров», морской тральщик «Ковровец», подводная лодка «Старый Оскол», малый ракетный корабль «Ингушетия» и огромное вспомогательное судно «КИЛ-158», предназначенное для подводных работ и подъема объектов с глубины. Вдоль торжественного строя командующий парадом вместе с командующим группировкой войск в Сирийской Арабской Республики пройдут на противодиверсионном катере «Павел Силаев».

Первой в кильватерном строю в честь Дня Военно-морского флота пройдет дизель-электрическая подводная лодка «Старый Оскол», проекта «Варшавянка», прозванная за свою незаметность черной дырой. Прохождение боевых кораблей в День ВМФ будет видно практически со всех многочисленных пляжей Тартуса. Многие уже выбирают места, чтобы лучше рассмотреть праздничное морское шествие.

Авиация ВКС России оперативно-тактическая, бомбардировочная, ударная и, конечно же, вертолетчики поздравят моряков торжественным проходом над строем кораблей. Ведь именно с летчиками авиабазы Хмеймим моряки не так давно отрабатывали совместные действия в восточной части Средиземного моря. Вместе с ними они несут охрану важных военных объектов.

Вместе с российскими моряками в одном кильватерном строю пройдет и пара ракетных катеров военно-морских сил арабской республики. Свое умение взаимодействовать с российскими братьями по оружию они показали, освобождая страну от террористов. Теперь пройдут в одном строю во время морского парада.

Пока военные корабли проходят в парадном строю, морской спецназ штурмует береговую линию. Скоротечный «стрелковый бой» происходит всего в нескольких метрах от смотровой площадки.

«Для гостей и жителей города Тартус будут продемонстрированы эпизоды военно-спортивного праздника, где они смогут увидеть высадку морского десанта на необорудованное побережье, а также выполнение кораблями боевых упражнений в море на рейде города Тартус», - описал Дубошеев.

Впрочем, в морском параде в честь 325 годовщины российского военного флота в Тартусе примут участие далеко не все корабли российской группировки. Они продолжают нести боевое дежурство в Восточной части Средиземного моря.