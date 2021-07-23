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В инженерных войсках ВС РФ провели первое состязание расчетов минно-розыскной службы

Анна Берестовая
03:13 23.07.2021
В Подмосковье завершился Всеармейский этап конкурса «Найти и обезвредить».
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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На базе подмосковного учебного центра инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации завершился Всеармейский этап нового конкурса служебного мастерства расчетов минно-розыскной службы «Найти и обезвредить». 

В торжественной церемонии награждения и закрытия принимали участие начальник инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-лейтенант Юрий Ставицкий, участники сбора руководящего и командного состава военных округов, Северного флота, соединений и воинских частей инженерных войск и ветераны.  

В заключительном этапе «Саперный триатлон» участвовали команды Международного противоминного центра Вооруженных Сил Российской Федерации, Северного флота и 66 Учебного центра инженерных войск ВС РФ. 

Расчеты (вожатые со служебными собаками) поочередно проходили дистанцию протяженностью более 1000 метров. На маршруте они преодолевали участок пересеченной местности, выполняли стрельбу из мелкокалиберной винтовки, переправлялись на противоположный берег по тросу, производили поиск и обозначение взрывоопасных предметов,переплывали водную преграду протяженностью 50 метров.

По итогам финальной эстафеты победителями Всеармейских соревнований стали расчеты минно-розыскной службы 66 Учебного центра инженерных войск. Второй в общем зачете стала команда Международного противоминного центра Вооруженных Сил Российской Федерации. Обладателями бронзовых медалей состязаний стали военнослужащие и минно-розыскные собаки инженерного соединений, представляющего Северный Флот. 

В состязаниях принимали участие 27 расчетов из 9 команд, представляющие инженерные воинские части центрального подчинения, военных округов и Северного флота. 

Программой конкурса было предусмотрено выполнение 7 приемов общего курса дрессировки минно-розыскных собак, демонстрация курса специальной подготовки, преодоление полосы препятствий. Кроме того в соревновательную программу входят упражнения по поиску взрывчатых веществ на время. Для поиска и обнаружения установленных взрывчатых веществ оборудованы специальные тренажеры и площадки: «Карусель», «Минное поле» и другие.

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